بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي تعزيز السلام في المنطقة

أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية بحث بن زايد والسوداني مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في المجالات التنموية، بما يوسع قاعدة المصالح المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل بن زايد ورئيس الوزراء العراقي وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأكدا الحرص المتبادل على التشاور والتنسيق بشأنها، وأهمية العمل على تعزيز جسور التعاون والسلام في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.