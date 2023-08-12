العجواني : تصنيع العدد والماكينات محليًا يوفر على مصر 2.5 مليار دولار|خاص

أشاد المهندس حمادة العجواني، عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، معتبرا أنها خطوات تطور قطاع الصناعة، وتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي.

وأكد “العجواني”، في تصريح لـ “صدى البلد”، أن التوجه للتصنيع المحلي في قطاع العدد اليدوية والماكينات الصناعية يوفر على مصر حوالي 2.5 مليار دولار، قيمة واردات مصرية سنوية للقطاع.



وشدد عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، على حرص شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التصنيع المحلي وإقامة مناطق صناعية متخصصة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وذكر أن مصر تعد محورا لوجيستيا بأسواق منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وقارة أفريقيا، فضلا عن امتلاكنا سوقا منفتحة وكبيرة، تتميز أيضا بمنظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي تتيح الوصول لحوالي 2 مليار نسمة.

وأشار عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أهمية التخفيف من حدة إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030"، موضحا أنه يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجري اجتماعا مع الحكومة اليوم، للوقوف علي الموقع التنفيذي لمتابعة مشروعات النقل علي مستوي الجمهورية، ضمن توجهات القيادة السياسية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الصناعة المحلية في المشروعات القومية ذات الصلة.