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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الجيل: الرئيس السيسى أدرك أن الشباب هم عماد الدولة وأساس قوتها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الأمين العام المساعد لحزب "الجيل" الديمقراطي، محمود عز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدرك منذ توليه الحكم، أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتقدم، لذلك حرص على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب "الجيل" أن نظرا لأهمية الشباب، أطلق الرئيس السيسي حواراً موسعاً مع الشباب المصري عام 2016، وهو عام الشباب، للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، مشيرا إلى أن الحوار مستمر عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة.

وأوضح عز، أن الرئيس السيسي، وجه الحكومة خلال السنوات الماضية، بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير مراكز الشباب، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات، مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة "فكرتك شركتك"، ومبادرة "اسأل الرئيس" وغيرها من المبادرات الأخرى، التي تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب، يضاف إلى ذلك المبادرات التي أطلقتها الحكومة للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والفني، وإعادة تأهيل الشباب الباحث عن فرصة عمل، بما يساهم في تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أنه على المستوى السياسي، تسعى الدولة إلى إشراك الشباب وتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.

وقال عز، إن الشباب نحو 60% من التعداد السكاني لمصر، وتعول عليهم الدولة في خطط التنمية الحديثة، مشيرا إلى أن كلمة تمكين الشباب كانت أشبه بالحلم في مصر تحدث على استحياء، إلى أن جاء الرئيس السيسي، ووضع على رأس أولوياته الشباب، وتقلدهم المناصب التنفيذية، وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على الأصعدة كافة.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب "الجيل"، إلى أنه من أبرز جهود الدولة في دعم الشباب، هو إسناد المناصب القيادية للعديد منهم، حيث نجح الكثير من الشباب المصري في تقلد مناصب معاونو وزراء، ومساعدو ومعاونو رئيس الوزراء والوزراء، هذا بالإضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وأوضح محمود عز، أن حزب الجيل يؤمن كامل الإيمان، بأهمية الشباب ودوره في التنمية، وتحقيق التقدم والرخاء للمجتمع المصري، وهو ما تمثّل في تقليد العديد من شباب حزب الجيل، مناصب قيادية داخل الحزب، موضحا أن ذلك يأتي تماشيا مع رؤية الدولة لتمكين ودعم الشباب.

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