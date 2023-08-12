عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 3 أشخاص وفقدان آخرين بعد انفجار منزل في بنسلفانيا | فيديو

صدى البلد

تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى وفقد ثلاثة آخرون بعد انفجار منزل في بنسلفانيا ، مما أدى إلى تدمير منازل الجيران بعد التسبب في حريق هائل.

تُظهر لقطات الانفجار المتداولة عبر الإنترنت منزلاً في بلوم ، بيتسبرغ ، فيما يبدو أنه حي هادئ إلى حد ما ، ينفجر ويتطاير الحطام.

وقالت الشرطة إن خدمات الطوارئ أطلق عليها اسم Rustic Ridge Drive و Brookside Drive في حوالي الساعة 10:23 صباح يوم السبت واكتشفت أشخاصًا محاصرين تحت الأنقاض ، في حين اندلعت النيران في اثنين آخرين.

واجه عناصر الحماية المدنية الذين وصلوا إلى مكان الحادث بجحيم هائل خلق عمودًا كبيرًا من الدخان الأسود الكثيف في مكان الحادث.

وسويت العديد من المنازل بالأرض في الحادث مع لقطات جوية تظهر ما لا يقل عن ثلاث قطع فارغة حيث كانت توجد منازل ذات يوم وممتلكات متعددة بنوافذ مكسورة وأضرار خارجية.

الحماية المدنية انفجار منزل بنسلفانيا الانفجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

موضوعات متعلقة

آلاف الأفغان في مأزق بعد عامين من سقوط كابول..هل يحنث سوناك بوعد المملكة المتحدة؟|تقرير

محللون: قادة الانقلاب في النيجر واثقون من تمسكهم بالسلطة.. تقرير

رغم توتر العلاقات .. زعماء الغرب يرحبون بوجود الصين بمحادثات السلام الأوكرانية

مقتل امرأة في منطقة خاركيف وسط تصاعد القصف الروسي

السلطات الروسية: سقوط صاروخ أوكراني في مضيق كيرتش

أوكرانيا تفتح باب التسجيل للسفن التجارية للإبحار في ممرات مؤقتة

انتشال 6 جثث وإنقاذ عشرات آخرين في انقلاب مركب مهاجرين ببحر المانش

الجمهوريون يطالبون بـ مستشار خاص في التحقيقات مع نجل بايدن

ترشيحاتنا

حازم عطية يكشف تفاصيل مغادرة مبنى محافظة الفيوم يوم فض اعتصام رابعة

صيغة التهنئة بالزواج .. اللفظ الوارد عن رسول الله

إذا كنت تشتكي من هذه الحالة فأنت تعاني أعراض كورونا طويلة الأمد

سيد علي يفاجئ العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان: «انت بتدخن؟».. ورد غير متوقع

أول تعليق من رضا البلتاجي على طرد لاعب النصر السعودي أمام الهلال

«الكينج المصري»|ناقد رياضي: محمد صلاح متمسك بـ ليفربول أمام العروض السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ