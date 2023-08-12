إصابة 3 أشخاص وفقدان آخرين بعد انفجار منزل في بنسلفانيا | فيديو

تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى وفقد ثلاثة آخرون بعد انفجار منزل في بنسلفانيا ، مما أدى إلى تدمير منازل الجيران بعد التسبب في حريق هائل.

تُظهر لقطات الانفجار المتداولة عبر الإنترنت منزلاً في بلوم ، بيتسبرغ ، فيما يبدو أنه حي هادئ إلى حد ما ، ينفجر ويتطاير الحطام.

وقالت الشرطة إن خدمات الطوارئ أطلق عليها اسم Rustic Ridge Drive و Brookside Drive في حوالي الساعة 10:23 صباح يوم السبت واكتشفت أشخاصًا محاصرين تحت الأنقاض ، في حين اندلعت النيران في اثنين آخرين.

واجه عناصر الحماية المدنية الذين وصلوا إلى مكان الحادث بجحيم هائل خلق عمودًا كبيرًا من الدخان الأسود الكثيف في مكان الحادث.

وسويت العديد من المنازل بالأرض في الحادث مع لقطات جوية تظهر ما لا يقل عن ثلاث قطع فارغة حيث كانت توجد منازل ذات يوم وممتلكات متعددة بنوافذ مكسورة وأضرار خارجية.