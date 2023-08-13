أسيست وهدف أبيض لصلاح.. شوط أول مثير بين تشيلسي وليفربول

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وليفربول، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومرر الدولي المصري محمد صلاح كرة أرضية ساحرة سجلها لويس دياز في الشباك محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 18.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا لفريق ليفربول في الدقيقة 13، ولكن العارضة حرمته من التسجيل.

وفي الدقيقة 31، سجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول ولكن الفار يتدخل ويلغي الهدف بداعي التسلل.

ثم تعادل فريق تشيلسي في الدقيقة أكسيل ديساسي في الدقيقة 37، ثم أضاف بن تشلويل الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة 38 ولكن الفار يتدخل أيضًا ويلغي الهدف بداعي التسلل.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ديساسي- تياجو سيلفا- كولويل- رييس جيمس.

خط الوسط: إنزو فرنانديز- جالاجير- بن تشيلويل- كانري.

خط الهجوم: رحيم سترلينج- نيكولاس جاكسون