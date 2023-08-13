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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نادية مبروك تطالب بوضع جزء فى المناهج الدراسية حول أهمية السياحة المصرية

النائبة نادية مبروك
النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق

طالبت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، بأهمية تعاون جميع الوزارات فى توعية المواطن حول كيفية التعامل مع السائح.

نشر التوعية الخاصة بكيفية التعامل مع السائح

قالت “مبروك” فى حوار لها لـ"صدى البلد"، إن مِلَفّ كيفية التعامل مع السائح هام جدا، وليست وزارة السياحة منوطة بذلك فقط ولكن يجب تعاون جميع الوزارات المختلفة لنشر التوعية الخاصة بكيفية التعامل مع السائح والحفاظ على السائحين، ثم أن وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في توعية الأطفال منذ مراحل الحضانة لتوعيته بأهمية السياحة والآثار والحفاظ عليها وفور معرفه الطفل بأهميته سينعكس ذلك على احترامه للسائح وكيفية التعامل معه.

واكدت النائبة نادية مبروك ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق أنه يجب على وزارة التربية والتعليم وضع جزء خاص بالمناهج الدراسية الخاصة بالطلاب بأهمية السياحة والآثار وكيفية التعامل مع السائح بالإضافة إلى عمل رِحْلات مدرسية للطلاب لزيارة المتاحف والمعابد والكنائس والمساجد والأهرامات والأماكن السياحية المختلفة.

 

 النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق فى حوار لها لـ صدى البلد
الاذاعة المصرية السياحة المصرية النائبة نادية مبروك توعية الأطفال وزارة التربية

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