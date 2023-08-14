وسط تقدم جديد لأوكرانيا.. روسيا تفقد 116 وحدة من معداتها

كشف وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخايلو فيدوروف، أن روسيا فقدت 116 وحدة من المعدات، بما في ذلك 33 مركبة مدرعة و29 شاحنة و20 دبابة الأسبوع الماضي.

وقال فيدوروف في منشور على حسابه بمنصة “إكس” أنه “لن تقتل هذه المعدات الأوكرانيين بعد الآن. امتناني للمحاربين الذين يعملون من أجل انتصارنا على مدار الساعة".

وعلى جانب آخر، أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين، استعادة جزءًا جديدًا من الأراضي بمحيط بلدة باخموت الشرقية التي دمرتها الحرب الروسية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قالت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في تصريحات للتليفزيون الحكومي "في قطاع باخموت، تم تحرير 3 كم (1.2 ميلا ) الأسبوع الماضي".

وأضافت "في المجموع، تم تحرير 40 كم في الجناح الجنوبي لقطاع باخموت".

وشنت أوكرانيا هجومًا مضادًا في يونيو الماضي، بعد تشكيل كتائب هجومية وتخزين أسلحة تبرع بها الغرب لكنها أقرت بإحراز تقدم بطيء.

وتضغط القوات الأوكرانية أيضًا ضد القوات الروسية الراسخة في جنوب البلاد في منطقتين قال الكرملين إنه ضمهما العام الماضي.