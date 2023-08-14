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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلق على محاكمة رئيس النيجر بتهمة الخيانة العظمى

محمد بازوم
محمد بازوم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن واشنطن تشعر بالاستياء من التقارير حول عزم المجلس العسكري في النيجر على محاكمة الرئيس محمد بازوم، بتهمة الخيانة العظمى.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن “أفعال المجلس العسكري في النيجر وعزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم أمر غير مبرر”.

بدورها، أعربت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس"، عن قلقها وصدمتها إزاء نوايا محاكمة رئيس النيجر، محمد بازوم، بتهمة الخيانة.

وأكدت "إيكواس”، أن “تحركات المجلس العسكري في النيجر بشأن محاكمة "بازوم" خطوة استفزازية جديدة”.

وقالت إن “بازوم سيبقى الرئيس المنتخب في النيجر ويجب إطلاق سراحه وإعادته لمنصبه على الفور”.

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بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن رئيس النيجر

من جانبها، قالت الأمم المتحدة، إن عزم المجلس العسكري الحاكم في النيجر على اتهام الرئيس محمد بازوم، بالخيانة العظمى "مقلق للغاية".

ودعت الأمم المتحدة، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم ودون شروط.

الخارجية الأمريكية واشنطن المجلس العسكري في النيجر محمد بازوم النيجر

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