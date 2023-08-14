أمريكا تعلق على محاكمة رئيس النيجر بتهمة الخيانة العظمى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن واشنطن تشعر بالاستياء من التقارير حول عزم المجلس العسكري في النيجر على محاكمة الرئيس محمد بازوم، بتهمة الخيانة العظمى.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن “أفعال المجلس العسكري في النيجر وعزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم أمر غير مبرر”.

بدورها، أعربت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس"، عن قلقها وصدمتها إزاء نوايا محاكمة رئيس النيجر، محمد بازوم، بتهمة الخيانة.

وأكدت "إيكواس”، أن “تحركات المجلس العسكري في النيجر بشأن محاكمة "بازوم" خطوة استفزازية جديدة”.

وقالت إن “بازوم سيبقى الرئيس المنتخب في النيجر ويجب إطلاق سراحه وإعادته لمنصبه على الفور”.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة، إن عزم المجلس العسكري الحاكم في النيجر على اتهام الرئيس محمد بازوم، بالخيانة العظمى "مقلق للغاية".

ودعت الأمم المتحدة، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم ودون شروط.