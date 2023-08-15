أوسوريو يحسم مصير عمرو السيسي في الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، من رحيل عمرو السيسي، لاعب الوسط، في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن أوسوريو تراجع عن فكرة رحيل عمرو السيسي وتمسك باستمرار اللاعب مع الفريق الأبيض بعد اقتناعه بالمستوى الذي ظهر عليه خلال مباريات البطولة العربية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك كانت ترغب من قبل في رحيل عمرو السيسي، إلا أن المدير الفني الكولومبي قرر استمرار اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة بعد المستويات التي قدمها خلال مباريات البطولة العربية.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم سوف يعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف اللاعبين الشباب الذين ستتم إعارتهم لبعض أندية الدوري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى عدد من لاعبي الفريق أمثال محمد خضري ومحمد حسام بيسو وعلي ياسر وماجد هاني ومحمد صلاح زكي عروضا من بعض أندية الدوري لاستعارتهم في فترة الانتقالات الجارية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.