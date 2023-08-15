عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب التيارات المائية .. غريق على شواطيء العريش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى طفل مصرعه غرقا أثناء نزوله للاستحمام في  مياه البحر المتوسط  قبالة مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، بسبب وجود تيارات ودوامات مائية  داخل البحر،  وتم نقل الجثمان لمستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية . 

تم اخطار الأجهزة المعنية بالمحافظة بوقوع حادث غرق بشاطيء غرناطه  بالعريش، وتم نقل جثة الطفل إلى مستشفى العريش  العام عن طريق سيارة اسعاف.

 

٧ سنوات :

 

 استقبلت مستشفى العريش العام ، جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات نتيجة إصابته  باسفيكسيا الغرق أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط وتم إيداعه في مشرحة المستشفى تحت تصرف الأجهزة المعنية    لإصدار تصاريح الدفن.

وقد حذرت فرق الإنقاذ على شواطيء البحر بمدن محافظة شمال سيناء ،  خاصة مدينة العريش العاصمة  لوجود تيارات ودوامات مائية تتسبب في السحب الى الداخل. وتعرض الحالة إلى الغرق.
 

العريش شواطيء غريق تيارات مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

موضوعات متعلقة

جامعة العريش: 778 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية لمستشفى الشيخ زويد

لجنة الصيانة بهيئة الأبنية بالتعليم الفني تزور سيناء| تفاصيل

رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي يبحث آليات العمل وتطوير دور الإعلام

رفع الوعي بالتحديات.. حملة طرق الأبواب بقرى سيناء تستهدف 2000 شخص

رئيس مدينة الحسنة يبحث المشاكل المتعلقة بمياه الشرب في القرى

استعداد مكثف لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسيناء

دورة متخصصة لإعداد الكوادر بحزب مستقبل وطن بسيناء

قافلة متعددة التخصصات بمشاركة جامعات إقليم شرق الدلتا بالشيخ زويد والعريش

ترشيحاتنا

بوريل يطالب إيران بالإفراج الفوري عن الأوروبيين المحتجزين

بعد العثور على رفات طفل من القرن ال17..مادلالة هذا الكشف وعلاقته بمصاصي الدماء؟

الأمير هاشم نائبًا للملك عبدالله| من هو فتى الأردن صاحب ال 18 ربيعًا ؟

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

خطوة بخطوة.. نكشف الطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

أزمة جديدة.. الزمالك في ورطة بسبب مستحقات اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ