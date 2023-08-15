بسبب التيارات المائية .. غريق على شواطيء العريش

لقى طفل مصرعه غرقا أثناء نزوله للاستحمام في مياه البحر المتوسط قبالة مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، بسبب وجود تيارات ودوامات مائية داخل البحر، وتم نقل الجثمان لمستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية .

تم اخطار الأجهزة المعنية بالمحافظة بوقوع حادث غرق بشاطيء غرناطه بالعريش، وتم نقل جثة الطفل إلى مستشفى العريش العام عن طريق سيارة اسعاف.

٧ سنوات :

استقبلت مستشفى العريش العام ، جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات نتيجة إصابته باسفيكسيا الغرق أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط وتم إيداعه في مشرحة المستشفى تحت تصرف الأجهزة المعنية لإصدار تصاريح الدفن.

وقد حذرت فرق الإنقاذ على شواطيء البحر بمدن محافظة شمال سيناء ، خاصة مدينة العريش العاصمة لوجود تيارات ودوامات مائية تتسبب في السحب الى الداخل. وتعرض الحالة إلى الغرق.

