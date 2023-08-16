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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تفتتح مشوارها بأمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بمواجهة الجزائر

صدى البلد

يستهل منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة مشواره بكأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب الجزائر في أول مباريات دور المجموعات بالبطولة المقامة بالكاميرون خلال الفترة 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائرى في تمام الساعة الرابعة عصرا على صالة بابوسي في ياوندي ووقعت سيدات مصر في المجموعة الأولي بجوار منتخبات الجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي ومالي

وتضم قائمة سيدات الفراعنة في البطولة 14 لاعبة وهن: "ندى معوض - سارة أمين - مريم متولي - داليا المرشدي - دعاء الغباشي - آية خالد - زينة العلمي - دانا شوقي - دعاء محمد - ندى وليد - أيسل نديم - مي غزال - مايا ممدوح - سابين حسن عابد".

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

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