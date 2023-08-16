تنظيف المنزل يتسبب في نزيف بالمخ لطالبة ثانوي|تفاصيل صادمة

لم تكن طالبة الثانوي علياء ذات الـ 18 عاما، تتوقع أن مساعدتها في تنظيف منزلها وترتيبه، سيتسبب في نهايتها ووفاتها.

الشابة الصغيرة كانت دائما ما تساعد أسرتها في تنظيف المنزل، إلا أنها في هذه المرة، وأثناء محاولاتها لتنظيف النافذة انزلقت فجأة ولم تستطع التحكم بجسدها، فسقطت من نافذة بالطابق الخامس، الأمر الذى تسبب في إصابتها بنزيف في المخ.

تفاصيل الواقعة

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بنزيف في المخ وذلك عقب سقوطها من نافذة منزلها بالطابق الخامس بإحدى مدن محافظة الدقهلية وذلك أثناء قيامها بمسح النافذة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنصورة، بإصابة طالبة ثانوى وتدعى "علياء م ا ، 18 عاما مصابة باشتباه نزيف في المخ وكسور وجروح عقب سقوط من علو".

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة، وبسؤال أسرتها أفادوا بأنها كانت تقوم بإزالة أتربة من على نافذه الشقة و اختل توازنها مما أدى إلى سقوطها وحدوث إصابتها ولم تتهم احد بالتسبب في ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.