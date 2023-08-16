الزمالك يفتتح البطولة العربية لليد بالفوز على وفاق عين التوتة الجزائري

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري في البطولة العربية للأندية في افتتاح مشواره بالبطولة العربية لكرة اليد، المقامة في السعودية.

وفاز الزمالك على نظيره وفاق عين التوتة بنتيجة 34/28 في المباراة التي أقيمت اليوم، علمًا بأن الشوط الأول انتهى 18/13 لصالح الفارس الأبيض.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك مع نظيره العربي الكويتي غدًا الخميس الموافق 17 أغسطس.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.