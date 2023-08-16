ماتشيلش هم الفلوس.. كيفية التقديم بالمنح الجامعية

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية التقديم علي المنح الجامعية المقدمة من الوزارات والجامعات الغير الحكومية، والتي تسعى الدولة إلى تقديم كافة التسهيلات للطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة.

ويشمل التقدم كافة الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:

أولًا.. الجامعات الخاصة وعددها 27 جامعة:

6 أكتوبر أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر الدولية الألمانية الأهرام الكندية البريطانية في مصر الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات فاروس النهضة المستقبل المصرية الروسية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الصالحية الجديدة الحياة مايو سيناء دارية هليوبوليس الجيزة الجديدة بدر بالقاهرة حورس المصرية الصينية ميريت سفنكس السلام بدر بأسيوط

ثانيًا.. الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة:

الجلالة العلمين الدولية الملك سلمان الدولية المنصورة الجديدة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية النيل الأهلية الأهلية الفرنسية في مصر مصر للمعلوماتية أسيوط الأهلية المنصورة الأهلية المنيا الأهلية المنوفية الأهلية حلوان الأهلية الزقازيق الأهلية بنها الأهلية جنوب الوادي الأهلية الإسكندرية الأهلية بني سويف الأهلية شرق بورسعيد الأهلية الإسماعيلية الجديدة الأهلية

شروط التقديم في منح وزارة التضامن

- يُسمح للطلاب ذوي الإعاقة من الشعبتين العلمية والأدبية. - وفيما يخص للطلاب ذوي الإعاقة، عليهم تقديم تقرير طبي وتقرير تقييم نفسي مختومين من مستشفى حكومي. ويهدف البرنامج إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، والتمريض. - يشترط للتقديم أن يكون الطالب مصري الجنسية. - كما يجب أن يكون الطالب مقيدًا إما في مدرسة حكومية أو تجريبية مصرية أو مدرسة متفوقين مصرية خلال مرحلة التعليم الثانوي، مع عدم قبول طلاب المنازل. - كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم الحصول على الشهادة الثانوية بمجموع لا يقل عن 85% في الدور الأول.

منح وزارة التضامن الاجتماعي

يتم تقديم المنح لـ250 طالبا، من المتفوقين منحًا دراسية للعام الدراسي 2023-2024، للحصول على درجات البكالوريوس من عدد من الجامعات الشريكة بالمنحة.

وتتيح وزارة التضامن المنح الدراسية للحصول علي درجة البكالوريوس فى 11 جامعة تشمل ما يلي:

- منحة للحصول علي درجة البكالوريوس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة - كما تتضمن الجامعات التي يتيح فيها المنحة جامعة القاهرة - وتشمل أيضا الجامعات التي يمكن الحصول علي منح بها جامعة الإسكندرية - منح للحصول علي البكالوريوس فى جامعة عين شمس - كما تتاح المنح فى جامعة أسيوط - جامعة المنصورة - جامعة أسوان - مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا - جامعة بدر بالقاهرة - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية.

وفى المرحلة الأولي من منح الوزارة تحملت التضامن كافة المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية متكاملة للطلاب المتفوقين والأسر محدودي الدخل أو ذوي الإعاقة.

ويعد هذا العام هو العام الرابعة على التوالي لدخول وزارة التضامن الاجتماعي الجامعات بقوة، حيث أصبح لها دور كبير في دعم العملية التعليمية.