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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متشلش هم الفلوس .. بنوك تمول مصروفات الجامعات والمدارس

نظام تمويل مصروفات
نظام تمويل مصروفات الجامعات والمدارس

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن التسهيلات التي تقدمها البنوك، للمساندة بدفع المصروفات الخاصة بالجامعات والمدارس، والتي يقدمها عدد من البنوك الخاصة والحكومية في مصر، علي هيئة قروض لسداد المصروفات المدرسية والجامعية، وذلك لمساندة أولياء الأمور في تحمل أعباء المصروفات الدراسية.

تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر


برنامج تمويل المصروفات المدرسية والجامعية من بنك ناصر، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وتصل قيمة تمويل المصروفات المدرسية إلى 50 ألف كحد أقصى، بسعر عائد يبلغ 8.5% سنويًا.

 

نظام تمويل مصروفات الجامعات والمدارس


نظام تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر

تمويل المصروفات المدرسية تسدد على 10 أشهر ويتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريًا من قيمة القسط الشهرى.


شروط التقديم على تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر

تقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

 تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهرى وحال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهرى على البنك.

الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل المصروفات المدرسية لأصحاب المعاشات، تحويل المعاش على البنك.


الأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر
 

إيصال مرفق حديث

بيان مفردات الدخل

 طلب الحصول على التمويل

الرقم التأميني لطالب التمويل

صورة بطاقة الرقم القومي


قرض مصروفات الجامعات والمدارس من بنك مصر
 

تصل قيمة القرض إلى 300 ألف جنيه كحد أقصى

بفترة سداد يصل إلى 8 سنوات

يجب أن يكون عمر العميل من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض

ويكون الدخل الشهري حوالي 1000 جنيه

وتتراوح نسبة الفائدة من 16.5% إلى 19.5% سنويا على أساس متناقص و من 16.5% إلى 19.5% سنويا على أساس متناقص.

تصل قيمة المصاريف الإدارية بقرض بنك مصر إلى 1% يخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض

 

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قرض بنك‏saib ‎ لمصروفات الجامعات و المدارس

ويقدم بنك‏saib ‎ برنامج تمويل تعلمي متميز للعملاء من الموظفين بالقطاع العام والقطاع الخاص، ورجال الأعمال وأصحاب ‏المهن الحرة

فترة سداد تصل إلى 12 ‏شهراً

يوفر البنك تسهيلات فى سداد الأقساط من أي فرع من فروعه.‏

يتيح البنك الحصول على تمويل يصل إلى 75% من قيمة المصروفات الدراسية

مزايا القرض من بنك ‏saib‏

 فترة السداد تتراوح من 6 شهور وحتى 12 شهراً‎.‎
 الحد الأدنى للتمويل يبدأ من 5000 جنيه. ‏
 الحد الأقصى بتمويل يصل إلى 75 % من قيمة المصروفات الدراسية‏‎ ‎‏ حتى 100000 جنيه مصري‎ .‎
 

شروط التقديم على قرض مصروفات الجامعات و المدارس من بنك ‏saib‏


للموظفين
 المصريين فقط‎ .‎
 حد أدنى لسنوات العمل عامين على الأقل بجهة العمل.

 يتراوح عمر العميل بين‎ 24 ‎وحتى 60 عاماً‎ ‎عند نهايه مدة القرض‎ .‎
 حد أدنى للراتب الشهري 4000 جنيه مصري‎ .‎
 

رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة
مصريين فقط‎ .‎
 السن يتراوح عمر العميل بين‎ 25 ‎وحتى 65 عاماً‎ ‎عند نهايه مدة القرض‎ .‎
حد أدنى للراتب الشهري 5000 جنيه مصري‎ .‎
حد أدنى 4 سنوات للنشاط.

قرض مصروفات الجامعات والمدارس من البنك التجاري الدولي CIB


يطرح البنك التجاري الدولي قرض تمويل مصروفات الجامعات والمدارس

تصل قيمة القرض إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى

فترة السداد تصل إلى 5 سنوات

نسبة الفائدة يتراوح بين 15.5% إلى 17.5% سنويا على أساس متناقص

تكون المصاريف الإدارية يتم تحديدها مع مدير الفرع

يكون الدخل الشهري حوالي 3 آلاف جنيه كحد أدنى.


قرض مصروفات الجامعات والمدارس من بنك QNB الأهلي


يقدم البنك قيمة القرض يصل لـ 500 ألف جنيه، ونسبة الفائدة تتراوح من 17% إلى 22% سنويا على أساس متناقص حسب نوع وظيف العميل، والدخل الشهري يحدد حوالي ألف جنيه الحد الأدنى.

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