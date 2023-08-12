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رئيس التحرير
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اقتصاد

نائب وزير الإسكان يبحث مع مسئولي بنك التعمير الألماني موقف المشروعات الحالية

صدى البلد

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع الدكتور برند سيجفرايد، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، و إنريكو إسبيلر، مدير محفظة البنك لقطاعى المياه وإدارة المخلفات، وممثلي بنك التعمير الألماني، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU ،  لمناقشة موقف المشروعات الجارى تمويلها حالياً من البنك وكيفية تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة ممكنة، خاصة زيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي فى القري الريفية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا بحث سُبل التعاون فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين الجانبين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، الهيكل المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وسياسة واستراتيجية القطاع، ونسب التغطية الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومجهودات الوزارة في زيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل قطاع المرافق بالوزارة.

وأوضح أن من أهم أولويات قطاع المرافق حالياً، المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية والتى تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي البنك أوجه التعاون المستقبلى فى مجالات تحلية المياه والتكنولوجيات الحديثة المتعددة لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة غير التقليدية مثل الطاقة الشمسية، بما يتفق مع نهج التحول للاقتصاد الأخضر، كما ناقش مشروعات إدارة الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي التى تعتبر مصدراً للطاقة الخضراء من خلال تقليل غازات الاحتباس الحراري، موجهاً بضرورة زيادة الدراسات البحثية وتطوير المشروعات في ذلك المجال لترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر ومعالجة الحمأة وإعادة استخدامها.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، طبقاً للكود المصرى لإعادة استخدام المياه، حيث عرض ممثلو البنك فرص تعاون تتيح نقل وتبادل الخبرات والمشاركة فى الخطة الطموحة للدولة المصرية خاصة فى إدارة الحمأة.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد ممثلو بنك التعمير الألمانى بالتحول الملحوظ فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى كما أعربوا أيضاً عن استعدادهم لتقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات التى تساهم في استدامة المشروعات في ظل تحديات ندرة المياه.

جدير بالذكر أن البنك يساهم حالياُ فى تمويل برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، المرحلة الأولى، والذى يخدم 79 قرية بمحافظات دمياط، والبحيرة، والغربية، والشرقية، والذى أوشك على الانتهاء بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي " المرحلة الثانية " والذى سوف يخدم قرى بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.
 

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