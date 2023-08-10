‎وظائف مميزة في بنك مصر لحديثي التخرج.. الشروط والتفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن إعلانات الوظائف الجديدة، حيث أعلن بنك مصر من خلال صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن حاجته لوظائف خالية لراغبي العمل ك Benefits Specialist في وظيفة المجال المصرفي.



وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف التفاصيل الخاصة بها بالكامل، وكيفية التقديم، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل، وتمثلت في أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تصل إلى 5 سنوات في المجال ذات الصلة.

وأن يكون لديه مهارات التواصل جيدة، وأن يكون لديه مهارات العرض على العملاء، وأن يكون لديه القدرة على تصميم العمليات، وأن يكون مستخدم جيد لفريق MS وخاصة برنامج Excel.

وللمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

https://fb.watch/mkIEzbbe2M/?mibextid=Nif5oz