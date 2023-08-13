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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العملات العربية اليوم .. تراجع سعر الدينار الكويتي واستقرار الريال

اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية ختام الأحد

شهدت أسعار العملات العربية،تباينا فى بنوك مصر والأهلى البنك المركزي حيث انخفض الدينار الكويتي بقيمة 8 قروش فيما استقر الريال و الدرهم علي مدار تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .


أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.32جنيه

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأحد ليسجل 99.35جنيه للشراء و100.32جنيه للبيع  مقابل 100.40 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش .

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 13 أغسطس

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أسعار الريال السعودي رسميا في مصر


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 100.2جنيه للشراء و 100.32جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو  8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية  اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.21جنيه للشراء و 100.66 جنيه للبيع مقارنة 100.73جنيه للبيع بإنخفاض 7 قروش .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

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