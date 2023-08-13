أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 13 أغسطس

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم فرح سعيد، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 13- 8-2023.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:
سعر الدولار اليوم
30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.
سعر اليورو
34.12 جنيه للبيع، و 34 جنيه للشراء
سعر الجنيه الإسترليني
39.52 جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
100.64 جنيه للبيع، و100.30 جنيه للشراء.