بعائد 135% .. تفاصيل شهادة بنك فيصل الإسلامي بعد رفع الفائدة

بالتزامن مع قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة، قرر عدد من البنوك رفع الفائدة الخاصة بشهادات الادخار ومن بينها بنك فيصل الإسلامي المصري.

قرر بنك فيصل، رفع العائد التراكمي على شهادات الادخار السباعية "نماء" إلى 19.25% سنويًا، وتصل إلى 135% عند انتهاء مدة الشهادة بعد 7 سنوات.

الجدير بالذكر أن شهادات الإدخار السباعية "نماء" تعد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ما سعر الفائدة في مصر؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مؤخرا، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

تفاصيل شهادة نماء الإسلامية

وفقًا لإعلان بنك فيصل الإسلامي، يتم تحديد مدة شهادات الإدخار السباعية "نماء" لمدة 7 سنوات تبدأ من الشهر التالي لشهر الشراء. وتتوفر الشهادات بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يتم حساب العائد على الشهادة منذ شهر الإصدار، ولا يتم صرف العائد النقدي، بل يتم إعادة استثمار قيمة الشهادة وعائدها لفترات الربع التالية حتى نهاية مدتها، هذا النظام يؤدي إلى زيادة العائد التراكمي المحتسب على الشهادة.

ويتم توجيه شهادة نماء الجديدة لتمويل عمليات استثمارية طويلة الأجل التي توفر عوائد مرتفعة، حيث تقدم هذه الشهادة ميزة لأصحابها وهي الحصول على معدل عائد أعلى من الأوعية الادخارية الأخرى، وذلك بسبب استقرار وثبات الموارد المالية المرتبطة بها.

مزايا شهادة بنك فيصل الإسلامي

توفر شهادة بنك فيصل الإسلامي "نماء" عدة مزايا للعملاء، منها أحقية الشراء مكفولة للمصريين والعرب والأجانب بدون حد أقصى، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. ويُسمح أيضًا بشراء الشهادة بأسماء الآخرين وحتى للقصر.

ويحق لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد المجمع للشهادة بعد مرور 4 سنوات، كما يحق له استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا لجداول الاسترداد المحددة لهذا النوع من الشهادات.

يمكن لصاحب الشهادة أيضا، التقدم بطلب لعقد عمليات استثمارية مع البنك باستخدام الشهادة كضمان، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المتعارف عليها في هذا الصدد.

ويتاح لصاحب الشهادة الاستفادة من فرص أداء العمرة في السحب الذي يجريه البنك مرتين في السنة، شريطة أن يكون الرصيد لديه لا يقل عن 5000 جنيه.