جهز فلوسك| موعد تطبيق شهادات الإدخار الجديدة في البنوك.. والفوائد من 19.5%

بعد رفع سعر الفائدة.. تتجه كافة الأنظار لانتظار تطبيق قرار رفع سعر الفائدة 1% اليوم الأحد بواقع 100 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولي منذ أخر اجتماعين للجنة السياسات النقدية، علي المعاملات والمنتجات المصرفية داخل الجهاز المصرفي، تنفيذًا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، بالنسبة لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25%، و19.75%، على الترتيب.

وتبحث لجان الألكو داخل ما يقارب من 39 بنكًا حكوميًا وخاصًا اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 6 من أغسطس الجاري، ولمدة أسبوع، تعديل سعر الفائدة علي المعاملات والمنتجات المصرفية داخل الجهاز المصرفي.

ومن المقرر أن تبدأ لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات رفع العائد 1% علي المنتجات المصرفية سواء الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير والحسابات الاخري بخلاف قروض التجزئة المختلفة.

موعد تطبيق الزيادة علي شهادة الادخار

ويبدأ بنكي مصر والأهلي من تطبيق قرار رفع الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية متغيرة بنسبة 1% اليوم الأحد، ويتم العمل بها من ثاني أيام اكتتابها لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي، وذلك على جميع العملاء القائمين والجدد.

بعد رفع سعر الفائدة.. شهادة الادخار من البنك الأهلي

ومن المرتقب أن يعلن البنك الأهلي صباح اليوم الأحد، رفع سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلًا من 18.5%.

وتمتاز هذه الشهادة بأن:

- دورية صرف العائد ربع سنوي.

- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.

- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.

- يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شهادة الادخار من بنك مصر بعد رفع سعر الفائدة

ويرفع بنك مصر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير، بداية من اليوم الأحد، وتصل قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري نحو 1%، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

ويمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين: متتاليتين - الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء.

- الثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-8-2023، دون أي تغيير منذ أكثر من 4 شهور.

وقال تقرير مصرفي إن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وصل إلي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء داخل البنك المركزي المصري، ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر و الأهلي و التنمية الصناعية.

بينما شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-8-2023،بدون أي تغيير علي مستوي الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر تداولا نحو 2150 جنيه للبيع و 2158 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2457 جنيه للبيع و 2466 جنيه للشراء .

عيار 18



ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيه للبيع و 1850 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1439 جنيه للشراء.