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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قرار مفاجئ من البنك الأهلى بعد رفع سعر الفائدة.. ما هو؟

البنك الأهلى
البنك الأهلى

أصدر البنك الأهلى قرارا مفاجئا خلال الساعات الأخيرة الماضية، يخص شهادات الاستثمار الخاصة به، وذلك عقب قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

قرار عاجل من البنك الأهلى

قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على شهادات الاستثمار بجميع أنواعها من المجموعة “أ” و “ب” بمعدل 0.5%، وذلك ردا على قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة.

ووفقا لقرار البنك الأهلي المصري، ارتفع العائد على الشهادة “أ” لمدة 10 سنوات إلى 10% بدلا من 9.50% تراكمي، كما قرر البنك رفع العائد على الشهادة “ب” إلى 11.5% بدلا من 11% يصرف شهريا.

وقرر البنك رفع العائد على الشهادة “ب” لمدة عامين ليصبح 12% بدلا من 11.5% ربع سنوي، كما رفع البنك العائد على الشهادة “ب” لمدة 3 سنوات إلى 14.5% بدلا من 14% ربع سنوي.

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ويبلغ الحد الأدنى لهذه الشهادات 500 جنيه، وتعد جميع الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلى

يتساءل الكثير من عملاء البنوك وراغبي الاستثمار عن شهادات الادخار مرتفعة الفائدة، الموجودة حاليا في السوق المصرية، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة.

وسبق وطرح البنك الأهلى الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

هذا بالإضافة إلى الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

شهادات البنك الأهلى الجديدة

1. «الأهلى فورًا الدولارية»:

شهادة 3 سنوات ذات عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.

2. «الأهلى بلس الدولارية»:

شهادة 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، يصرف العـائـد ربع سنويا بالدولار الأمريكي وتحصل على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 ملايين جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

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