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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

البنك الاهلي
البنك الاهلي

يبحث المواطنين عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنين خلال تلك الفترة الى شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك .

الشهادة الدولارية 

الشهادة الدولارية الجديدة

طرح الشهادة الدولارية الجديدة في بنك مصر والبنك الأهلي، والتي تعد من أعلى شهادات ادخار بالدولار الأمريكي، ومدتها 3 سنوات، وتقدم شهادات الادخار بالدولار الأمريكي الجديدة العديد من المزايا للعملاء ومنها فائدة تصل لـ27%.

أفضل الشهادات الدولارية بمصر 2023

ويقدم البنك الأهلي الشهادة الدولارية الجديدة وهي من أفضل الشهادات الدولارية في مصر 2023، وتشمل شهادة الأهلى فورًا الدولارية، وهي شهادة 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، وعند استرداد الشهادة تسترد قيمتها في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.

كما تعد الشهادة الدولارية "الأهلى بلس" من أفضل الشهادات الدولارية في مصر 2023، فهي شهادة 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنويًا بالدولار الأمريكي، ويمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 مليون جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

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شهادة القمة.. اعرف تفاصيل شرائها بالدولار

شهادات الدولار CIB

ويقدم بنك CIB شهادات الدولار بإيداع متوسط وطويل الأجل بمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، والحد الأدنى لمبلغ الشراء 1000 ومضاعفاته بالدولار الأمريكي.

وتقدم شهادات الدولار CIB، فائدة: 5.25%، ودورية الصرف للعائد شهري، للشهادة مدة 3 سنوات، أما شهادات الدولار CIB مدة خمس سنوات فتصرف عائد شهري بقيمة 5%، وشهادات الدولار سبع سنوات بعائد شهري 4%، ويمكن شرائها من خلال فروع بنك CIB أو عبر الإنترنت البنكي.

شهادات بنك مصر الدولارية الجديدة

وتعد شهادات بنك مصر الدولارية الجديدة من أفضل الشهادات الدولارية في مصر 2023، والتي يبدأ البنك طرحها اليوم، وهي شهادة ادخار القمة الدولارية وشهادة إيليت الدولارية، ومدة إصدار الشهادتين 3 سنوات، بفئة تبدأ من 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

وشهادة القمة الدولارية في بنك مصر، بعائد 9% سنويًا ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات بنسبة (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

الشهادة الدولارية 

الشهادات الدولارية الجديدة

ويمكن الآن شراء الشهادات الدولارية الجديدة عبر الإنترنت البنكي أو تطبيقات بنك مصر أون لاين أو الأهلي نت، كما يمكن شراؤها من فروع البنكين في جميع أنحاء الجمهورية.

 وكشف محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، تفاصيل طرح البنوك شهادات دولارية بقيمة 7%، وشهادات 9%.

وأكد أن الشهادة الدولارية 7% في العام للعاملين بالخارج والداخل، ومدتها 3 سنوات والفائدة تصرف كل 3 أشهر، ومن حق صاحب الشهادة أن يقترض بالجنيه المصري بحد أقصى 50%، مشيرا إلى أن هناك شرط إخبار البنك أين سيصرف القرض هل في شراء سيارة أو شقة.

وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد وقف الشهادات الدولارية، وأنها مغرية جدا للشراء للمصريين في الداخل والخارج.

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