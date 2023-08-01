عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شهادة القمة.. اعرف تفاصيل شرائها بالدولار

بنك مصر
بنك مصر

أعلن  بنك مصر، طرح شهادتي القمة إيليت بعملة الدولار بقيمة 1000 دولار لمدة 3 سنوات ذات عائد 9% و7% .

وينشر موقع “صدى البلد”، أبرز التفاصيل الخاصة بشراء والاكتتاب في تلك الشهادات.

بنك مصر يقدم حساب توفير مجاني لذوي الهمم| تفاصيل

خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية

أتاح  البنك العديد من القنوات التي يمكن من خلالها شراء الشهادات منها على سبيل المثال؛ الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

ويمكن شراؤها  من خلال الموقع الالكتروني للبنك، فبالنسبة لعملاء بنك مصر؛ في حالة وجود حساب بالدولار الأمريكي سيقوم العميل بتحميل نموذج طلب الشراء واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وإرساله على البريد الالكتروني [email protected] ، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وإرسال بريد إلكتروني لتأكيد إتمام عملية الشراء.
وقال البنك إنه في حالة عدم وجود حساب بالدولار الأمريكي يتم تحويل مبلغ الشهادة على رقم حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع تحميل نموذج طلب فتح حساب دولاري ونموذج طلب شراء الشهادة واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارفاقهم مع مستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية او جواز سفر ساري).

ويتم إثبات التحويل وإرسالها على البريد الالكتروني [email protected]، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.


أما بالنسبة لغير العملاء؛ فيمكنهم شراء الشهادات من خلال تحميل المستندات المطلوب استيفائها لفتح حساب جديد لدى البنك واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، ومن ثم يقوم العميل بتحويل مبلغ الشهادة على حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع إرسال جميع مستندات فتح الحساب الموقعة وكارت التوقيع و طلب شراء الشهادة واثبات التحويل بالإضافة لمستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري) على البريد الالكتروني [email protected]

ويقوم البنك بفتح حساب دولاري اومصري حسب نوع الشهادة المطلوب شرائه،  يقتصر الحساب فقط على طلب اصدار، استرداد / استحقاق وإضافة العائد للشهادة مع عدم السماح بحركات مدينة، عدا استرداد أصل الشهادة والعائد وتحويلهم لنفس الحساب المحول منه بدون حد أقصى للتحويل، ويقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء


ويسعى البنك دائماً لتلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة للتسهيل عليهم.
 

بنك مصر طرح شهادات بالدولار عائد سنوي مال واعمال اخبار مصر عملاء بنك مصر شهادة القمة Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية

ترشيحاتنا

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

موديل 2024 .. زيادة سعرية لـ شيري تيجو 7 الجديدة

البلشى: تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية من أولويات الحوار الوطنى

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ