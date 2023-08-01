شهادة القمة.. اعرف تفاصيل شرائها بالدولار

أعلن بنك مصر، طرح شهادتي القمة إيليت بعملة الدولار بقيمة 1000 دولار لمدة 3 سنوات ذات عائد 9% و7% .

وينشر موقع “صدى البلد”، أبرز التفاصيل الخاصة بشراء والاكتتاب في تلك الشهادات.

أتاح البنك العديد من القنوات التي يمكن من خلالها شراء الشهادات منها على سبيل المثال؛ الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

ويمكن شراؤها من خلال الموقع الالكتروني للبنك، فبالنسبة لعملاء بنك مصر؛ في حالة وجود حساب بالدولار الأمريكي سيقوم العميل بتحميل نموذج طلب الشراء واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وإرساله على البريد الالكتروني [email protected] ، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وإرسال بريد إلكتروني لتأكيد إتمام عملية الشراء.

وقال البنك إنه في حالة عدم وجود حساب بالدولار الأمريكي يتم تحويل مبلغ الشهادة على رقم حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع تحميل نموذج طلب فتح حساب دولاري ونموذج طلب شراء الشهادة واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارفاقهم مع مستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية او جواز سفر ساري).

ويتم إثبات التحويل وإرسالها على البريد الالكتروني [email protected]، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.



أما بالنسبة لغير العملاء؛ فيمكنهم شراء الشهادات من خلال تحميل المستندات المطلوب استيفائها لفتح حساب جديد لدى البنك واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، ومن ثم يقوم العميل بتحويل مبلغ الشهادة على حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع إرسال جميع مستندات فتح الحساب الموقعة وكارت التوقيع و طلب شراء الشهادة واثبات التحويل بالإضافة لمستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري) على البريد الالكتروني [email protected]

ويقوم البنك بفتح حساب دولاري اومصري حسب نوع الشهادة المطلوب شرائه، يقتصر الحساب فقط على طلب اصدار، استرداد / استحقاق وإضافة العائد للشهادة مع عدم السماح بحركات مدينة، عدا استرداد أصل الشهادة والعائد وتحويلهم لنفس الحساب المحول منه بدون حد أقصى للتحويل، ويقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء



ويسعى البنك دائماً لتلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة للتسهيل عليهم.

