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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية

بنك مصر
بنك مصر

أصدر بنك مصر مؤخرا شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات " القمة وايليت" ذات أعلى عائد ٩٪ و٧٪ سنويا؛ وتسهيلا على العملاء وغير العملاء فقد تمت اتاحة العديد من القنوات التي يمكن من خلالها شراء الشهادات منها على سبيل المثال؛ الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

 كما تمت اتاحة الشراء من خلال الموقع الالكتروني للبنك، فبالنسبة لعملاء بنك مصر؛ في حالة وجود حساب بالدولار الأمريكي سيقوم العميل بتحميل نموذج طلب الشراء واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارساله على البريد الالكتروني [email protected] 

 وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.

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القمة وإيليت.. خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية ذات أعلى عائد

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 وفي حالة عدم وجود حساب بالدولار الأمريكي يتم تحويل مبلغ الشهادة على رقم حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، هذا مع تحميل نموذج طلب فتح حساب دولاري ونموذج طلب شراء الشهادة واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارفاقها مع مستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية او جواز سفر ساري) واثبات التحويل وارسالهم على البريد الالكتروني [email protected] وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وإرسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.

الشهادات لغير العملاء

أما بالنسبة لغير العملاء؛ فيمكنهم شراء الشهادات من خلال تحميل المستندات المطلوب استيفاؤها لفتح حساب جديد لدى البنك واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، ومن ثم يقوم العميل بتحويل مبلغ الشهادة على حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع إرسال جميع مستندات فتح الحساب الموقعة وكارت التوقيع وطلب شراء الشهادة واثبات التحويل بالإضافة لمستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري) على البريد الالكتروني [email protected]، ويقوم البنك بفتح حساب دولاري او مصري حسب نوع الشهادة المطلوب شراؤه،  يقتصر الحساب فقط على طلب اصدار، استرداد / استحقاق وإضافة العائد للشهادة مع عدم السماح بحركات مدينة، عدا استرداد أصل الشهادة والعائد وتحويلهم لنفس الحساب المحول منه بدون حد أقصى للتحويل، ويقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.

ويسعى بنك مصر دائماً لتلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة للتسهيل عليهم.

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