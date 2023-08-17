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ثقافة

"قصور الثقافة" يسلم شهادات تخرج الدفعة الثانية من "ابدأ حلمك سينما" بالإسكندرية

عمرو بسيوني
عمرو بسيوني

سلّم عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، شهادات تخرج الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" بمحافظة الإسكندرية، في حفل ختام الورشة بقصر ثقافة الأنفوشي، وهي الورشة التي تهدف إلى تدريب الشباب بالمحافظات بالمجان على مختلف فنون السينما.

أكد "البسيوني" على الأهمية الكبرى التي توليها هيئة قصور الثقافة للورش الفنية والإبداعية التي تسهم في دعم مواهب مصر وفتح المجال أمامهم لاستكمال مسيرة الإبداع، في سياق دورها كمؤسسة رائدة في هذا المجال، وأن مشروع "ابدأ حلمك" سواء في السينما أو المسرح، واحد من أهم مشروعات وزارة الثقافة التي تقدم العديد من المشروعات الثقافية المؤثرة برعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وأن مردود هذه المشروعات وما تقدمه من مواهب متميزة يؤكد ثراء الوطن وامتداد مسيرة إبداعه، في سياق سعي الوزارة وهيئاتها الدائم للعدالة الثقافية والاهتمام بالوصول بخدماتها لأبناء الوطن في كل المحافظات المصرية.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته لوجوده بالإسكندرية وسط نخبة من المثقفين والشباب الموهوبين الذين تقدموا للورشة مهنئا إياهم بالتخرج ومتمنيا لهم دوام التوفيق في القادم.

من جانبه وجه الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف العام على المشروع، الشكر إلى وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة والعاملين بها وجميع الأساتذة والمتخصصين الذين أثروا هذا المشروع بفكرهم ومعلوماتهم القيمة التي قدموها للدارسين منذ انطلاق المشروع في 30 يوليو الماضي.

تخلل الفعاليات عرض 3 أفلام قصيرة وهي "پروانة"، "قصر الذكريات"، "يا محروسة"، وجميعها أفلام نتاج ورش سابقة  بهدف تعريف المتدربين بتقنيات الإخراج والتصوير والمونتاج وغيرها من المجالات التي تم دراستها خلال المشروع.

جاء ذلك بحضور كل من أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، ونخبة من المثقفين وأساتذة المعهد العالي للسينما وكبار المتخصصين في المجال السينمائي من أبرزهم د.أشرف محمد، د. تامر الجزار، المخرج فخر الدين نجيدة، السيناريست عصام حلمي، مدير التصوير زايد نايف، والمونتير حسام المحفوظي.

يذكر أن مشروع ابدأ حلمك السينما بين يديك تم إطلاقه لإتاحة الفرصة للموهوبين لاكتساب المهارات مجانا في مجالات السيناريو والتصوير والمونتاج والإخراج والتمثيل من خلال محاضرات أكاديمية، وورش عمل، وتقدم به هذا العام 200 شاب وفتاة، تخرج منهم 127 متدربا مهيئا لهم العمل على صنع أفلام قصيرة كمشروع خاص بالورشة.

عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة ابدأ حلمك السينما بين يديك قصر ثقافة الانفوشي شهادات تخرج

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