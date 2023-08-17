مشروبات سحرية لإنقاص الوزن بدون رجيم أو رياضة

يسعي الكثيرون الي فقدان الوزن خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة واللياقة البدنية، ومع ذلك ، يعاني الكثير من الناس من ذلك ، لأنها تتطلب مزيجًا من التمارين واتباع نظام غذائي صحي، ويسعى البعض إلى إنقاص الوزن عن طريق اتباع إحدى الحميات الغذائية او ممارسة التمرينات الرياضية، ويواجه البعض مشكلة بطء في نتائج جهود إنقاص الوزن...وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" يوصي الخبراء بتناول أي من المشروبات التالية لتحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت:

مشروبات لإنقاص الوزن:

شاي أخضر

ينصح الخبراء بتناول مشروب الشاي الأخضر مضافًا إليه بضع قطرات من عسل النحل والليمون لتحقيق نتائج سريعة وللحصول على فوائد متعددة.

ماء الليمون

يشتهر ماء الليمون بخصائصه في التخلص من الدهون. من الأفضل شرب ماء الليمون على معدة فارغة في الصباح مع إضافة بضع قطرات من العسل إليه.

القهوة:

أكدت دراسة جديدة أن وجود مستويات عالية من الكافيين في الدم يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق الدهون ويقلل من الشهية.

إلا أن الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة إكستر لفتت إلى أن إضافة السكر أو الحليب إلى الكافيين لن يقدم النتائج الإيجابية نفسها

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو إلكتروليت طبيعي يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا أثناء التدريبات، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم، يعتبر ماء جوز الهند أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من التلف. جرب شرب ماء جوز الهند بعد التمرين لتحقيق أقصى فائدة.