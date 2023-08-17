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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الشيشاني يدعو الدول الإسلامية إلى الرد على حرق المصحف

الرئيس الشيشاني رمضان
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الخميس قادة الدول الإسلامية إلى الدفاع عن الإسلام وإدانة حرق المصحف الشريف في الدول الغربية علانية.

وكتب على موقع "تليجرام": "الحملات المستمرة لحرق القرآن الكريم في الدول الأوروبية والغربية ستؤدي بشكل متوقع إلى وصول الوضع إلى نقطة اللاعودة" بسحب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار قديروف إلى أن روسيا وحدها اليوم هي التي تعارض "السياسة الاستعمارية الإلحادية العدوانية للغرب وأوروبا"، والتي أظهرت جوهرها الحقيقي في أوكرانيا.

وتابع "لكن أين قادة الدول الإسلامية في هذا الوقت؟ لماذا يسمحون للدوس على كتبنا المقدسة علانية ولا يتخذون أي خطوات مهمة لحماية المسلمين والدين الإسلامي ؟!".

وحث قديروف قادة الدول الإسلامية على "الاستيقاظ والقيام بكل ما هو ممكن" لحماية الدين.

الرئيس الشيشاني حرق المصحف الدول الإسلامية قديروف الدفاع عن الإسلام

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