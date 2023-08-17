أحمد حسن يعبر عن سعادته باحتراف لاعبين مصريين

علق الإعلامي أحمد حسن عن انتقال عمر فايد من المقاولون العرب الي فانربخشه التركي وانتقال عمر خضر الي استون فيلا الانجليزي.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "سعدت جدا بأخبار انتقال عمر فايد من المقاولون العرب الى فناربخشه التركي وعمر خضر منزد الى استون فيلا الإنجليزي وكلاهما في سن صغير ..

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كواليس انتقال عمر فايد الي الدوري التركي

وكان قد كشف إسلام الشحات، وكيل عمر فايد، نجم المقاولون العرب المنتقل لفناربخشة، كواليس انتقال لاعب ذئاب الجبل للفريق التركي.



تحدث إسلام الشحات عبر تصريحات تليفزيونية عن كواليس تعاقد فناربخشة مع عمر فايد، قائلًا:" الحمد لله الصفقة استغرقت وقتًا طويلًا، فناربخشة لم يأخذ قرار ضمه في يوم وليلة، لكنهم يتابعونه من فترة طويلة، ونتواصل مع المقاولون العرب من شهر فبراير الماضي، من أجل إيجاد أفضل الحلول لـ عمر فايد".



أضاف إسلام الشحات:" الفريق التركي تابع عمر فايد مع المقاولون العرب ومنتخب مصر، وسهل مسؤولو المقاولون العرب عملية احتراف عمر فايد للفريق التركي باحترافية كبيرة، وتسهيل الأمور في التفاوض".



أوضح:" شوقي غريب أضاف لـ عمر فايد كثيرًا، وكان سببًا في مشاركته في الفريق الأول والدوري الممتاز، وهذا كان عامل جذب كبيرا للفريق التركي".



أشار إسلام الشحات:" كانت هناك أندية أخرى أوروبية مهتمة بـ عمر فايد، لكن فناربخشة كان أكثر جدية، من البرتغال وهولندا، الفكرة الأساسية كانت احتراف عمر فايد بغض النظر عن المقابل المالي للصفقة".



أتم إسلام الشحات:" عمر فايد هيبدأ التدريب غدًا مع الفريق مع المجموعة المستبعدة من الفريق بسبب ارتباطهم بمباراة، مسألة خروجه للإعارة لم يتم التناقش فيها لحين الحديث مع المدير الفني، الدوري التركي بدأ بالفعل وعمر يدخل على فريق شبه مكتمل، ويعلم أنه ينافس في نادي كبير، والمشاركة ستتطلب منه جهدا كبيرا".

فى إطار سياسة دعم خوض اللاعبين الشباب فى دوريات أوروبا، نجح ثنائي منتخب الشباب عمر فايد وعمر خضر فى الانتقال إلى الدورى الإنجليزي ونظيره التركي.

عمر فايد صخرة دفاع فريق المقاولون العرب انتقل إلى فنربخشة التركي، فيما رحل عمر خضر، لاعب نادي زد، إلى آستون ڤيلا الإنجليزي.

بينما مصير عمر سيد معوض، اللاعب الشاب فى صفوف النادى الأهلي، ما زال غامضا في الانتقال إلى الدوري الإسباني.