حمزاتوف بين جبال داغستان وقاسيون.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (حمزاتوف بين جبال داغستان وقاسيون)، تأليف: د. أيمن أبو الشعر.

ينطلق الكتاب من الخصال الحميمة للشاعر العالمي رسول حمزاتوف، كما عايشها عن قرب مؤلف الكتاب الشاعر السوري أيمن أبو الشعر، متابعاً طبيعة حمزاتوف الجبلية العفوية المرحة، وتمتعه بسرعة البديهة، إلى جانب التواضع المميز والشهامة.

ويهتم الكتاب لأول مرة بذكر ما عاناه حمزاتوف في مرحلة انهيار الاتحاد السوفييتي، مستقياً ذكريات مُرّة من فمه مباشرة، ضمن إطار الرد على محاولات تشويه اسمه الثقافي الجميل بعد رحيله عن عالمنا، ويبرز تفاعل حمزاتوف مع الشعب العربي وقضاياه، وزيارته النوعية إلى سورية، ويقدم دراسة مكثفة لخصائص شعر حمزاتوف عبر نماذج من أشعاره في مختلف المجالات: السياسية والوجدانية والإنسانية، وعمق الحكمة التي تمس جوهر الإنسان.

ويترجم المؤلف مختارات متنوعة من قصائد رسول حمزاتوف تمثل معظم المواضيع المفضلة لديه.

كتاب (حمزاتوف بين جبال داغستان وقاسيون)، تأليف: د. أيمن أبو الشعر، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.