أسباب حضور رضا سليم المبكر إلى القاهرة قبل بدء فترة الإعداد مع الأهلي

وصل المغربي رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي القاهرة في ساعة مبكره من صباح أمس تمهيداً لبدء فترة تأهيل خاصة داخل القلعة الحمراء بعد انضمامه رسمياً من فريق الجيش الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم أنه يتبقي أسبوع علي فترة الإعداد الرسمية للأهلي، لكن خالد بيبو مدير الكره طلب من اللاعب الحضور للقاهرة لعدة أسباب أولها استخراج التأشيرة الخاصة بالسفر إلي النمسا استعدادا للمعسكر المغلق الذي ينطلق خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري ويستمر حتي 6 سبتمبر المقبل ، والثاني تصوير إعلان تابع لأحد رعاة النادي والثالث هو بدء برنامج تأهيلي مكثف بناء علي رؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني.