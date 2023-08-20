شاهد.. أول رد فعل من زيزو مع اقتراب انتهاء مهلة الـ 24 ساعة

شارك أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك جمهوره فيديو جديدا مع اقتراب انتهاء مهلة 24 ساعة من أجل حسم انتقاله إلى الدوري السعودي.

و ظهر زيزو من الجيم و هو يستعرض لياقته البدنية بتمارين رياضية شاقة ، مما حاز الفيديو على إعجاب متابعيه.

واشتعلت أزمة انتقال أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك لصفوف فريق الشباب السعودي بعد تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء وإصرار النادي السعودي على التعاقد معه في ميركاتو الصيف.

ورغم رفض نادي الزمالك انتقال زيزو لصفوف الشباب السعودي الا ان اللاعب يتمسك بالرحيل والتواجد ضمن نجوم العالم فى الدوري السعودي.

نادي الشباب السعودي منح زيزو ونادي الزمالك مهلة 24 ساعة من اجل حسم انتقال اللاعب الي الدوري السعودي.