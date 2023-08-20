إعلامية: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية جاءت في وقتها

‏قالت الإعلامية هبة جلال، إن كلمة الرئيس السيسي أمس في زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية جاءت في وقتها وكان بها العديد من الرسائل والدلالات المهمة.

وأضافت، ‏خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في وقتها تماما وفي المكان المناسب مع تساؤل المصريين وانشغالهم بموضوع الأسعار والسلع الاستراتيجية والوضع الاقتصادي.

السلع الاستراتيجية

وأضافت أن الرئيس السيسي كان له رسالة مهمة أنه لا يوجد أي أزمة في السلع الاستراتيجية والحكومة تسعى لأن يكون هناك احتياطي من السلع الأساسية من 5 إلى 6 أشهر وهذا أمر رائع لأن هناك انتباه من الدولة لموضوع الأسعار وهناك جهود تقوم بها الحكومة في هذا الإطار.