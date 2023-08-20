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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة تنظم ورش عمل للتجار المتعاملين مع الجمارك .. الأحد

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري عن تنظيم ورش عمل للمتعاملين من المجتمع التجاري مع مصلحة الجمارك المصرية في المجالات المختلفة للعمل الجمركي " تصدير - الاستيراد - التخليص الجمركي".
 

قال أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية له إن  هذه الورش تتضمن التوضيح والإستفسار عن كل هذه التعاملات وكذلك توضيح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة وذلك في إطار المساهمه في دعم آليات الشفافية بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري.
 

ودعا " عشري" منتسبي غرفة القاهرة في الأنشطة المختلفة الي ضرورة الإستفادة من هذه الورش المحدد لها الأحد القادم 27 من أغسطس الجاري في تمام الساعه الحادية عشر صباحاً بقاعة الإجتماعات الكبري بمقر الغرفة التجارية للقاهرة.
 

ورش عمل مستمر 

وكشف رئيس غرفة القاهرة أن هذه الورش تأتي ضمن سلسلة الورش التي ستُنظمها الغرفة لمنتسبيها في كافة الموضوعات مع الجهات المعنية المختلفة خلال المرحلة القادمة.

غرفة القاهرة المجتمع التجاري تصدير الاستيراد الجمارك

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