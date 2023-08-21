تعرف علي مدة غياب تريزيجيه عن الملاعب بعد إصابته

أعلن اللاعب أحمد حسن عن غياب المحترف المصري في صفوف نادي طرابزون التركي محمود حسن تريزيجيه عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة في ضلوعه.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقارير تركية: تريزيجيه يغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة".

أصبح محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف طرابزون التركي خارج حسابات الفراعنة خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل.

وتعرض محمود تريزيجيه إلى إصابة قوية في الضلع خلال مشاركته مع فريقه بالدوري التركي وبات اللاعب خارج حسابات المنتخب رغم استدعاءه بالقائمة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس، واللاعبون هم:

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

عمر مرموش

مصطفى محمد

حمدي فتحي

طارق حامد

محمد شريف

أحمد حمدي

سام مرسي

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر