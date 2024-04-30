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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتقال المشتبه به.. رئيس وزراء بريطانيا يعلق على حادث طعن مترو لندن

جانب من الحادث
جانب من الحادث

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، اليوم الثلاثاء، إن حوادث الطعن في هينو كانت “صادمة”، مضيفًا أن مثل هذا العنف ليس له مكان في شوارع لندن.

وفي حديثه في مؤتمر جمعية المحررين في وسط لندن، قال: “أود أن أتقدم بالشكر لفرق الطوارئ التي تستجيب” وأشاد بشجاعتهم، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن أفكاره مع “المتضررين” من الحادث المروع الذي وقع في شرق لندن هذا الصباح.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بوقوع حادث خطير بالقرب من محطة مترو في شمال شرق لندن بعد أن أفادت تقارير بأن رجلا يحمل سيفا هاجم أفرادا من الجمهور وضباط الشرطة.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قالت الشرطة إن الرجل، الذي يزعم أنه كان يحمل سيفا، اصطدم بسيارة في منزل في حدائق ثورلو، قبل أن يطعن عددا من الأشخاص.

ويذكر أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما هاجم أفرادا من الجمهور واثنين من ضباط الشرطة قبل اعتقاله في نهاية المطاف.

وتم إبلاغ شرطة العاصمة بالحادث قبل الساعة 7 صباحا بوقت قصير هذا الصباح.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن حالة المصابين غير معروفة حاليا ولا يزال الضباط يبحثون عن المشتبه بهم بعد الآن.

وأغلقت الشرطة محطة مترو هاينو في إلفورد بعد الحادث.

وكتب ويس ستريتينج، النائب عن إلفورد نورث، على “إكس”، المعروف سابقا باسم “تويتر”: "تم الإعلان عن حادث خطير في هاينو".

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