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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء سعودي عاجل يخص الحجاج النظاميين

أرشيفي
أرشيفي

 أطلقت وزارة الحج العمرة بطاقة “نسك” ⁩لتمييز الحجاج النظاميين في ‎المشاعر المقدسة، حيث تم تسليم أول دفعة من البطاقة لبعثة حجاج ‎إندونيسيا.

‏وكان مصدر مسئول بوزارة الحج والعمرة السعودية حذر في وقت سابق الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.

وأوضح المصدر أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شئون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

كما رصدت وزارة الحج والعمرة إعلانات لشركات وحملات، بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.‏ 

وفي هذا الصدد، أشادت وزارة الحج والعمرة، بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة، في جمهورية العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية، حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية.

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