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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

لينا الطهطاوى
لينا الطهطاوى

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي بليلة الحناء حيث نشرت عدد من الفيديوهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى الفيديو كل من هنا الزاهد وشقيقتيها وميرهان عمرو وقمن بالرقص والغناء مع العروس. 

وقد شاركت الفنانة هنا الزاهد، صوراً عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان أسود من حفل حنة المذيعة لينا الطهطاوي.

وكان قد تصدر البلوجر محمد فرج، ترند مؤشر البحث جوجل؛ بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مجموعة من صور لعرض الزواج على المذيعة لينة الطهطاوي، بعد فترة قصيرة لا تتخطى العام من تطليقه للبلوجر نورا ناصر.

وشارك محمد فرج، جمهوره، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من صور عرض الزواج الرومانسي بلبنان، رفقة البلوجر عمرو راضي وزوجته هدير.

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رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

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