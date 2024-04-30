عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

خلال الأيام القيلة الماضية، أثيرت العديد من الأقاويل حول تلقي محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك عرضًا من ناد سعودي، وهو ما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول رحيل نجم الفريق الأول بالقلعة البيضاء عن النادي لاستكمال مسيرته الكروية في نادي سعودي.

تداولت العديد من الأنباء حول تلقي نادي الزمالك عرضًا من نادي الرائد السعودي لضم اللاعب المصري شيكابالا إلى الصفوف السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض شفوي أو رسمي

لكن الإعلامي محمد فاروق أكد في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني أن لا صحة للأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حيث لم يتلقى الزمالك أي عرض شفوي أو رسمي من نادي الرائد السعودي لضم شيكابالا إلى فريقه.

وأشار أن النجم الكروي وقع بالفعل عقود تجديده مع نادي الزمالك منذ فترة وسيستمر شيكابالا معه لمدة موسمين تاليين.

وينتظر الفارس الأبيض خوض مباراة أمام نادي البنك الأهلي على ملعب إستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل الموافق 2 مايو في تمام الساعة السابعة مساءً.

إصابة أمامية

وقد تعرض اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا لإصابة في العضلة الأمامية أثناء تدريباته مع فريقه قبل مباراته أمام نادي دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد الماضي.

ويخضع اللاعب حاليًا إلى الفحص الطبي من قبل الجهاز الفني للنادي وسط مطالب من (جوزيه جوميز) مدرب الفريق بسرعة تجهيزه لخوض المباراة أمام البنك الأهلي لكن موقفه من المشاركة بها لم يحسم بعد.

ويعتبر شيكابالا واحدًا من افضل وأشهر لاعبي كرة القدم في مصر وحصل على لقب (أفضل لاعب في مصر) في الكثير من الاستفتاءات الودية والرسمية.

ويُعرف عن شيكابالا أنه ابن نادي الزمالك حيث بدأ بفريق الناشئين ثم انتقل للفريق الأول قبل أن يصل عمره 16 عام وقضى موسمين به ثم انتقل بعد ذلك إلى نادي باوك سالونيك اليوناني.

عاد بعد ذلك الفهد الأسمر إلى منزله الأم وهو نادي الزمالك، وحقق شيكابالا خلال مسيرته المروية 19 بطولة دولية وإفريقية ومحلية أحرز بها 38 هدفًا، وذلك مع منتخب مصر ونادي الزمالك ونادي باوك سالونيك اليوناني.