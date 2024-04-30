بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

أثار مشهد خلاف أحد أفضل لاعبي نادي ليفربول في العصر الحديث وهو النجم الكروي المصري محمد صلاح مع واحدًا من أعظم مدربي أنفيلد وهو يورجن كلوب، المدير الرياضي للنادي الإنجليزي الكثير من الغضب لدى جماهير الثنائي.

جدل يثير التكهنات

وذلك بعد الجدال الساخن الذي دخل فيه صلاح وكلوب أثناء تقديم الأول كبديل في الشوط الثاني بمباراة الفريق مع وست هام يونايتد، أصبح مصير الفارس الأحمر داخل النادي الإنجليزي مبهمًا.

هذا الأمر أثار الكثير من التكهنات حول فكرة بقاء صلاح لاعبًا ضمن فريق نادي ليفربول خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ذا أثلتيك"، يرغب النادي الإنجليزي في بقاء محمد صلاح لاعبًا ضمن فريقهم خلال الموسم المقبل 2025 إذا لم يلتزم الأخير بالذهاب لنادي آخر أو مدد شروطه مع ليفربول.

وأضاف التقرير أن نادي ليفربول يتوقع بقاء محمد صلاح لاعبًا داخل الفريق خلال الموسم المقبل ليقضي اللاعب المصري آخر 12 شهرًا له بملعب النادي.

ورغم الكثير من المزاعم التي أثيرت حول انتقال النجم المصري إلى أحد أندية المملكة العربية السعودية لمساعدته في قيادة حملته بكأس العالم للأندية إلا أن (صلاح) لا يزال ضمن فريق ليفربول.

يواجه ضغوطات ومستمر في ليفربول

وفي السياق، أعلن الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أمس الإثنين أن محمد صلاح يواجه الكثير من الضغوطات حاليًا داخل نادي ليفربول حيث يحاول البعض إثارة أزمة معه لكي يترك النادي ويتم بيعه بـ150 مليون دولار للدوري السعودي.

وأوضح أن هذا المبلغ سيساعد النادي في شراء لاعبين آخرين، مشيرًا إلى أن أزمة صلاح مع كلوب تمثل جزءًا من الضغوطات لكن عقد اللاعب المصري مستمر مع ليفربول.

وأشار التقرير إلى أن الثلاثي المنتظر انتهاء عقودهما بالتزامن مع انتهاء عقد صلاح وهما (المدير الرياضي الجديد ريتشارد هيوز، والقائد فيرجيل فان ديك، ونائبه ترينت ألكسندر أرنولد) سيبحثون في وضع اللاعب المصري داخل الفريق.

ومنذ انضمام محمد صلاح للدوري الإنجليزي في موسم 2013-2014 حقق أرقامًا رائعة من الأهداف في شباك نظراء النادي الذي ينتمي إليه. فاستطاع النجم الكروي المصري تسجيل 156 هدفًا (154 هدف لنادي ليفربول، وهدفين لنادي تشيلسي).

وخلال 7 سنوات من انتقال (صلاح) إلى ليفربول، أصبح اللاعب المصري هو الهداف التاريخي الأول للنادي في الدوري الإنجليزي بعدما تفوق على اللاعب (روبي فاولر) الذي كان الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي لتسجيله 128 هدفًا في المباريات.

وخاض محمد صلاح ما يزيد عن 256 مباراة في الدوري الإنجليزي (13 مباراة مع نادي تشيلسي وأكثر من 243 مباراة مع نادي ليفربول).