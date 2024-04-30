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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة السعودية خروج أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي من العناية المركزة، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بحالة صحية جيدة.

وقالت الصحة السعودية؛ في بيان لها: “لاحظنا انحساراً واضحاً للحالات خلال الأيام الـ 3 الأخيرة”.

وأكدت أنه لا توجد مصادر أخرى ارتبطت بها حالات التسمم سوى ما تم توضيحه سابقاً، داعية إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وضرورة الابتعاد عن نشر الشّائعات والمعلومات غير المؤكّدة.

وكانت السلطات الصحية السعودية رصدت 35 حالة تسمم غذائي في أحد المطاعم السعودية، منها 27 حالة دخلت العناية المركزة.

وبحسب تصريحات الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها الدكتور محمد العبد العالي؛ فقد بين أن التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمرا عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات.

ووقعت حالات التسمم الغذائي بمدينة الرياض.

وفي تطورات القضية، ذكر المؤسس الرئيس التنفيذي لمطاعم هامبرغيني، نواف الفوزان، أن أمانة الرياض أبلغت المنشأة بوجود حالات تسمم مرتبطة بتناول وجبات من فروعها في مدينة الرياض، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق جميع الفروع، بالإضافة إلى المعمل المركزي، وعمل الاختبارات والفحوصات لتحديد سبب التسمم.

وأكد الفوزان أنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والاحترازات اللازمة، مع التزامهم بتطبيق أعلى المعايير العالمية ومواصفات الجودة.

من جانبها، أغلقت أمانة الرياض، المنشأة التجارية وفروعها؛ إثر إصابة الأشخاص بالتسمم الغذائي، مبينة أن فرقها الميدانية للرقابة الصحية باشرت الموقع وأغلقت فروع المنشأة ومعملها الرئيس، واتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة أو التطبيقات.
 

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