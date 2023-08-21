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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي.. أسرار جديدة

موعد إكتشاف مومياء
موعد إكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي

ما تزال تشكل مومياء الملكة نفرتيتي سرًا لا يعرفه حتى الآن إلا القليل.. “نفرتيتي” تلك الأنثى ذائعة الصيت بجمالها، قصة تروي ظمأ محبي الجمال زوجة الملك العظيم اخناتون، وقصة رائعة من تقلدتها نفرتيتى لتحصد كلمات رائعة أبرزها لم تشتهر ملكة في التاريخ بجمالها ولا نفوذها ودورها الهام في تاريخ مصر القديمة.
يذكر أن أصبح قريبا موعد اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتى، والذى طال الأمد والبحث والتنقيب عن جميلة ملكات مصر القديمة ، لتحكي لنا عصر الأسرة الثامنة عشرة في الفترة من 1350- 1334 قبل الميلاد ، لتكشف عن أسرارها الكامنة بين طيات وصفحات التاريخ القديم .

 موعد اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي


وفى إطار ذلك خرج علينا العالم الأثري، الشهير الدكتور زاهى حواس ، بتصريح اليوم في غاية الأهمية  ليعلن موعد اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي العام القادم، والذى ينتظره الآلاف من عاشقين وعلماء ومهتمين بـ الحضارة المصرية القديمة وقصة الملكة نفرتيتى التي طال الحلم لمشاهدة المومياء الخاصة بها ، لتضيف الي رصيد الاكتشافات الاثرية في مصر .
وللملكة نفرتيتي دورا هاما في دعم زوجها الملك اخناتون في الترويج لديناته الجديدة، لتكون ثورة دينية اجتماعية ، بالإضافة الي دعمها السياسي لنقل العاصمة لتطلق عليها اسم آخت أتون ، بتل العمارنة وهي المنطقة الأثرية الأشهر بمحافظة المنيا والتي وجدت بها رأس الملكة نفرتيتي.
 

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