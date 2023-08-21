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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية لدولتي إندونيسيا والصومال

اعتماد نتيجة الثانوية
اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية، لدولة إندونيسيا بقسميها العلمي والأدبي، ودولة الصومال للقسم العلمي، للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية لدولة إندونيسيا للقسم الأدبي 60.94%، والقسم العلمي 81.75%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الأزهرية لدولة الصومال للقسم العلمي 74.36%.

جدير بالذكر أنه تقدم للامتحانات من دولة إندونيسيا من القسم الأدبي 169 طالبا وطالبة، ومن القسم العلمي تقدم 126 طالبا وطالبة، ومن دولة الصومال تقدم من القسم العلمي 40 طالبا وطالبة.

الأزهر الثانوية الازهرية اندونيسيا الصومال العلمي

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