أخبار الحوادث.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر .. وإدارات جديدة بالنيابة الإدارية.. وتأجيل قضية الجوكر

نشر موقع صدى البلد الاخبارى عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية فى قسم الحوادث والتى جاءت كالتالى:

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات



قضت المحكمة الاقتصادية ، اليوم، حبس مرتضي منصور 6 أشهور ، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

تأجيل إعادة محاكمة 24 متهما في قضية الجوكر



قررت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل إعادة محاكمة 24 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلامياً بـ الجوكر، لجلسة 15 أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

ضبط عنصر إجرامي لاتهامه بسرقة 12 مسكنا بالقاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بسرقة 12 مسكنا بالعاصمة، ونجحت في اعادة كافة المسروقات.

إدارات جديدة بالنيابة الإدارية.. منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد ووحدة قضايا الاستثمار



قـرر المستشـار حـافظ عبـاس رئيس هيئة النيابـة الإداريـة، استحداث قنوات جديدة لتيسير التواصل مع المواطنين لتمكينهم من إيصال شكواهم بأسرع وسيلة ممكنة تكريسا لرسالة النيابة الإدارية الهادفة نحـو تحقيق العدالة الناجزة.