أول تحرك برلماني بعد اكتشاف إيجابية حالتين بمتحور كورونا الجديد

تقدم النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان، بعد اكتشاف إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور ظهور أول حالتين بالمرض.

وقال "سلطان"، في تصريحات له اليوم، إن وزارة الصحة كانت قد قدمت طمأينات للمواطنين بأنه لا يوجد أي حالات إصابة لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، إلا أنها فوجئت باكتشاف حالتين مصابتين بالمرض، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في الكشف المبكر ترصد تلك الأمراض التنفسية بجميع القرى المصرية.

وتساءل عضو مجلس النواب عن مسببات هذا المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه، في حيث أن البيان الصادر عن الوزارة لم يحتوي على أي ذكر أعراض الإصابة لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، وبالتالي يواجه المواطنون تخوفات من هذا الأمر، ويجعل أي مصاب بنزلة برد عادية يصنف نفسه على أنه مصاب بكورونا مما قد يؤدي إلى وجود مضاعفات مرضية، وبالتالي يجب على الوزارة طمأنة المواطنين.

وطالب النائب محمد سلطان من وزارة الصحة بالكشف عن مستوى انتشار هذا المتحور الجديد في المستقبل، وهل هناك فرص لانتشاره بشكل أكبر أم لا، وذلك ردًا على الشائعات التي تخرج بشكل متكرر حول انتشار هذا المتحور بصورة كبيرة.

وشدد على ضرورة نشر الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون EG-5.2، والبروتوكول المتبع للوقابة من الأمراض التنفسية بشكل عام.