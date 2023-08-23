على البحر بالكاش مايوه.. ميريهان حسين تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام |شاهد

خطفت الفنانة ميريهان حسين أنظار جمهورها في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميريهان حسين علي البحر بالكاش مايوه ، ولم تتكلف بوضع المكياج ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

وكانت الفنانة ميريهان حسين قد أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميريهان: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظلمة دي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك اعتزل".