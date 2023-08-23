عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

صدى البلد

يدرس مسئولو النادي الأهلي، التواصل مع إدارة نادي الزمالك الجديد، والتي تم تعيينها بعد رحيل مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول، والإدارة السابقة التي تقدمت باستقالتها؛ من أجل تسوية غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي لصالح الزمالك، والتي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار.

جاء ذلك؛ من أجل مساندة نادي الزمالك في الأزمة المالية الراهنة، وإنهاء بعض الأزمات، من خلال الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي أيضا، تقديم شكوى ضد النادي البرتغالي، على أن يقوم كهربا بدفع الجزء الخاص به “كاش”.

ومن المتوقع أن يدفع محمود عبد المنعم كهرباء، نصف الغرامة المالية لنادي الزمالك، بعد مخاطبة مسئولي النادي الأهلي لمسئولي الزمالك.

وشهد الموسم الماضي، إنجازات على كل الأصعدة بالنادي، سواء على المستويين المحلي ‏أو القاري، وتأهلت فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

ادارة نادي الزمالك 2 مليون و400 ألف دولار ادي الأهلي 400 ألف الأزمة المالية ادي الزمالك النادي البرتغالي الموسم الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

اليوم.. منتخب سيدات الطائرة يواجه رواندا في نصف نهائي بطولة أفريقيا

بث مباشر|انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع بريكس

كولر يوقع على عقوده الجديدة مع الأهلي لمدة 3 سنوات

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات؟

مواجهات مثيرة في ربع نهائي البطولة العربية لليد بمشاركة الزمالك والبنك الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات إليسا باللون الأبيض تثير الجدل.. وسعر صادم لأخر جمبسوت

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي  

اعرف أسبابها.. خطوات تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال  

فيديو مدهش.. أمريكيان يتناولان الطعام فوق شلال برازيلي بهذا السعر

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ