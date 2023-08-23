بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

يدرس مسئولو النادي الأهلي، التواصل مع إدارة نادي الزمالك الجديد، والتي تم تعيينها بعد رحيل مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول، والإدارة السابقة التي تقدمت باستقالتها؛ من أجل تسوية غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي لصالح الزمالك، والتي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار.

جاء ذلك؛ من أجل مساندة نادي الزمالك في الأزمة المالية الراهنة، وإنهاء بعض الأزمات، من خلال الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي أيضا، تقديم شكوى ضد النادي البرتغالي، على أن يقوم كهربا بدفع الجزء الخاص به “كاش”.

ومن المتوقع أن يدفع محمود عبد المنعم كهرباء، نصف الغرامة المالية لنادي الزمالك، بعد مخاطبة مسئولي النادي الأهلي لمسئولي الزمالك.

وشهد الموسم الماضي، إنجازات على كل الأصعدة بالنادي، سواء على المستويين المحلي ‏أو القاري، وتأهلت فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏