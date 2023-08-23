من حقل تمار البحري|وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن توسع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستوسع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل تمار البحري.

الغاز الطبيعي

وقال “كاتس” في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي إن الخطوة تصدير الغاز الطبيعي ستزيد إيرادات الدولة وتعزز العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف “كاتس” أنه وافق على الصادرات الجديدة للغاز الطبيعي بعد التأكد من ضمان الإمدادات للاستخدام المحلي في إسرائيل.

وتم اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في السنوات الـ 15 الماضية قبالة ساحل إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط، لكن الحكومة، من أجل ضمان أن السوق المحلية لديها ما يكفي في المستقبل، وضعت حدودًا للكمية التي يمكن بيعها في الخارج.

وحذّرت جماعات المناصرة العامة الإسرائيلية من أن إسرائيل قد تعاني من نقص الغاز مع ارتفاع الطلب المحلي وأثارت احتمال حدوث أضرار بيئية من النشاط البحري المُتزايد.

وفي عام 2022، أنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتم تصدير 9.21 مليار متر مكعب منه فقط، وذهبت الصادرات إلى مصر والأردن.