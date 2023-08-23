تدرب العاملين بمحطات وشبكات شركة مياه البحيرة

قامت الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بعقد ندوة تثقيفيه بالقاعه الرئيسيه بمركز التدريب بالمركز الرئيسي بالشركه للتدريب على ممارسة الغوص تحت الماء .



وذلك في إطار تثقيف وتدريب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بحضور نخبة من قادة المدرسة الدولية للغوص، في مجال الغطس في المياه الداخلية والصرف الصحي بمركز التدريب بالشركة وبحضور القبطان محسن الجوهرى مدير مدرسة الغوص بالاسكندرية والعميد مدحت مصلح وكيل مدرسة الغوص.

وصرح المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة الشركة ، أنه جرى تنظيم تلك الندوه ، لتثقيف وتدريب أكبر مجموعة من العاملين بالشركه في المحطات والشبكات والفروع على يد نخبة من قادة المدرسة الدولية للغوص، .



وأوضح نشأت أنه جرى التدريب على ممارسة الغوص تحت الماء ، وذلك لتأهيل العامل الفني عند النزول لإصلاح كسر خط، أو سدد في خط صرف ، أو إصلاح في محطة صرف صحي، وذلك في أقرب وقت زمني لإصلاح العطل الفني.

وأكد أن تلك الفكرة جاءت بالتعاون مع خبراء مختصين فى مجال الغطس لتقليل اصابات العمل بالصرف الصحي.



مشيرا إلى أن التدريب جرى بتقديم "محاضرات نظرياً بمركز التدريب بالشركة وعملياً بمأخذ محطة عقد 4 للتطبيق بالمعدات والآلات الخاصة وبدل الغطس، وكيفية تحقيق مستوى الأمان للعامل، وتفادي الأخطاء الفنية .

مؤكدا ان الشركه تسعى دائما للسبق والريادة فى توفير أحدث التقنيات والنظم للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا وتطوير اساليب التدريب، وهو ما كان ليتحقق الا بالدعم المستمر وبالاستقرار الدائم والمناخ الكبير الذى تنمو فيه الدولة وتتقدم فى مختلف القطاعات فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية لتستعيد مصر مكانتها المتقدمة بين الامم، مؤكدا اننا جميعا خلفه داعمين له فى كل خطواته بالجهد والتفانى فى العمل والاصرار والاستمرار على التقدم والنجاح.

فيما أبدى القبطان محسن الجوهرى والعميد مدحت مصلح رضائهم التام عن مدى استيعاب عمال وفنيين شركة المياه للمحاضرات النظريه وكذلك التنفيذ العملى ، موضحين أن مثل هذه الندوات من شأنها أن ترفع من شأن المتدربين ثقافياً وعملياً ، الأمر الذى يعود على الشركه بالنفع من خلال سرعة إصلاح الاعطال والكسور العميقه فى وقت قياسي