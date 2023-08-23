مشهد صادم.. منع مساعد الرئيس الصيني بالقوة من مرافقته في قمة بريكس

يبدو أن عضوا في وفد الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد منع من مرافقة زعيمه حيث أغلق ضباط الأمن في جنوب إفريقيا الباب عليه بالقوة خلال قمة بريكس 2023 الجارية في جوهانسبرج.

وفي مقطع فيديو للحادث الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية شي وهو يسير إلى مكان القمة الرئيسي في مركز ساندتون للمؤتمرات مع ما يبدو أنه مسؤول صيني يركض خلفه، في محاولة للحاق بالركب.

ومع ذلك، بمجرد مرور شي عبر الأبواب، بدأ فريق البروتوكول الجنوب أفريقي في إغلاقها ودفع مساعد شي بعيدا، ومنعه من دخول المكان أو السير إلى جانب الرئيس.

على ما يبدو، لفت صوت المشاجرة انتباه الرئيس الصيني، الذي استدار عدة مرات بينما كان يسير على السجادة الحمراء، محاولا رؤية ما كان يتكشف خلفه.